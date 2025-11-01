Après-midi Halloween Velorcey

Ecole Velorcey Haute-Saône

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

L’association Velorcey et nous propose un après-midi sur le thème d’Halloween.

Atelier fabrication sacs à bonbons, atelier bricolage, atelier maquillage, concours de déguisement, pesée de citrouille, boissons et crêpes à la vente, chasse aux bonbons dans les rues du village.

4 mini-crêpes et 2 mini sachets de bonbons offerts à chaque participant !

Inscription par mail ou téléphone. .

Ecole Velorcey 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 30 30 21 velorceyetnous@gmail.com

