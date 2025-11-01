Après-midi Halloween Velorcey
Après-midi Halloween Velorcey samedi 1 novembre 2025.
Après-midi Halloween
Ecole Velorcey Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Date(s) :
2025-11-01
L’association Velorcey et nous propose un après-midi sur le thème d’Halloween.
Atelier fabrication sacs à bonbons, atelier bricolage, atelier maquillage, concours de déguisement, pesée de citrouille, boissons et crêpes à la vente, chasse aux bonbons dans les rues du village.
4 mini-crêpes et 2 mini sachets de bonbons offerts à chaque participant !
Inscription par mail ou téléphone. .
Ecole Velorcey 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 30 30 21 velorceyetnous@gmail.com
English :
German : Après-midi Halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi Halloween Velorcey a été mis à jour le 2025-10-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)