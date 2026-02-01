Après-midi Harry Potter Les Bucoliques Le Tréport

Après-midi Harry Potter

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Concours de déguisement, jeux, quizz, lots à gagner. Sur inscription. Gratuit. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

