Après-midi Histoire d’Art Gramat

Après-midi Histoire d’Art Gramat mardi 18 novembre 2025.

Après-midi Histoire d’Art

102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

L’art macabre, 2ème partie suite de la conférence du 18 février, présentée par Anne Jouve, médiéviste

Sur réservation

L’art macabre, 2ème partie suite de la conférence du 18 février, présentée par Anne Jouve, médiéviste

Sur réservation .

102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

L’art macabre, part 2: continuation of the February 18 lecture, presented by medievalist Anne Jouve

Reservations required

German :

L’art macabre, 2. Teil: Fortsetzung des Vortrags vom 18. Februar, präsentiert von Anne Jouve, Mediävistin

Auf Reservierung

Italiano :

L’arte macabra, parte 2: proseguimento della conferenza del 18 febbraio, presentata da Anne Jouve, medievalista

Solo su prenotazione

Espanol :

L’art macabre, 2ª parte: continuación de la conferencia del 18 de febrero, presentada por Anne Jouve, medievalista

Sólo con reserva previa

L’événement Après-midi Histoire d’Art Gramat a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Dordogne