Après-midi Histoire d’Art Gramat

L’art macabre, 2ème partie suite de la conférence du 18 février, présentée par Anne Jouve, médiéviste
Sur réservation
102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
L’art macabre, part 2: continuation of the February 18 lecture, presented by medievalist Anne Jouve
Reservations required
German :
L’art macabre, 2. Teil: Fortsetzung des Vortrags vom 18. Februar, präsentiert von Anne Jouve, Mediävistin
Auf Reservierung
Italiano :
L’arte macabra, parte 2: proseguimento della conferenza del 18 febbraio, presentata da Anne Jouve, medievalista
Solo su prenotazione
Espanol :
L’art macabre, 2ª parte: continuación de la conferencia del 18 de febrero, presentada por Anne Jouve, medievalista
Sólo con reserva previa
