Après-midi hivernal Luz-Saint-Sauveur

Un après-midi hivernal à partager en famille !

On t’invite à vivre un moment unique

– un premier spectacle à la Maison du Parc national et de la vallée

– suivi d’un spectacle en extérieur, juste après, pour prolonger la magie en douceur.

Deux ambiances différentes, réunies dans un même après-midi chaleureux.

Blanc Compagnie de la TONG

Un spectacle glacé, poétique et plein de vie à 16h30

Plonge dans un univers enneigé où l’hiver se raconte à travers les mots, la danse, les bruits et les chants. Dans Blanc, les artistes donnent vie à la neige, au froid et aux esprits du Nord, en s’inspirant de cinq superbes albums jeunesse

• Le bonhomme et l’oiseau — Alice Brière-Haquet

• Plouk — Christel Desmoinaux

• Petit Inuit et les deux questions — Davide Calì & Maurizio A. C. Quarello

• Sorcière blanche — Carl Norac

• Le voyage d’Anoki — Antoine Guilloppé

Sophie Barros explore l’espace par la danse improvisée, tandis que Maya Paquereau crée un univers sonore original avec sa voix, son micro et ses effets.

L’Aventure Magique du Premier Noël Compagnie du Baluchon

Un conte féerique en extérieur, à vivre à 17h30

Les lutins veillent depuis toujours sur la nature… Mais un jour, les humains, influencés par Croque-Mouflet, commencent à les pourchasser. L’équilibre se brise, la magie disparaît…

Un ultime lutin, sans le savoir, pourrait bien rétablir l’harmonie et sauver la magie du premier Noël.

Une histoire touchante, pleine de douceur et d’émotion, parfaite pour petits et grands.

Un moment hivernal unique à vivre ensemble !

Un premier spectacle immersif à 16h30 au chaud, puis un conte magique en extérieur à 17h30, dans l’ambiance douce d’une fin d’après-midi d’hiver.

On t’attend pour partager ce beau moment rempli de poésie et de féerie.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

A wintry afternoon to share with the whole family!

We invite you to experience a unique moment:

– a first show at the Maison du Parc national et de la vallée

– followed by an outdoor show to prolong the magic.

Two different atmospheres, all in one warm afternoon.

Blanc ? Compagnie de la TONG

An icy, poetic and lively show at 4:30 p.m

Plunge into a snowy universe where winter is told through words, dance, sound and song. In Blanc, the artists bring snow, cold and northern spirits to life, drawing inspiration from five superb children?s books:

le bonhomme et l?oiseau ? Alice Brière-Haquet

plouk ? Christel Desmoinaux

little Inuit and the two questions ? Davide Calì & Maurizio A. C. Quarello

white witch ? Carl Norac

anoki’s journey ? Antoine Guilloppé

Sophie Barros explores space through improvised dance, while Maya Paquereau creates an original sound universe with her voice, microphone and effects.

L?Aventure Magique du Premier Noël ? Compagnie du Baluchon

An enchanting outdoor tale, at 5:30 p.m

Elves have always watched over nature? But one day, humans, influenced by Croque-Mouflet, start to hunt them down. The balance is upset, the magic disappears?

One last elf, without knowing it, could well restore harmony and save the magic of the first Christmas.

A touching story, full of sweetness and emotion, perfect for young and old alike.

A unique winter moment to enjoy together!

An immersive first show at 4:30 p.m. in the warmth, followed by a magical outdoor tale at 5:30 p.m., in the gentle atmosphere of a late winter afternoon.

We?ll be waiting for you to share this beautiful moment filled with poetry and enchantment.

German :

Ein winterlicher Nachmittag, den Sie mit der Familie teilen können!

Wir laden dich ein, einen einzigartigen Moment zu erleben:

– eine erste Vorstellung im Haus des Nationalparks und des Tals

– gefolgt von einer Vorstellung im Freien direkt danach, um den Zauber sanft zu verlängern.

Zwei unterschiedliche Stimmungen, vereint in einem gemütlichen Nachmittag.

Weiß ? Compagnie de la TONG

Eine eisige, poetische und lebensfrohe Show um 16:30 Uhr

Tauche ein in ein verschneites Universum, in dem der Winter durch Worte, Tanz, Geräusche und Gesang erzählt wird. In Blanc erwecken die Künstler den Schnee, die Kälte und die Geister des Nordens zum Leben, indem sie sich von fünf großartigen Kinderbüchern inspirieren lassen:

der Mann und der Vogel? Alice Brière-Haquet

? plouk ? Christel Desmoinaux

kleiner Inuit und die zwei Fragen ? Davide Calì & Maurizio A. C. Quarello

? weiße Hexe ? Carl Norac

? die Reise von Anoki ? Antoine Guilloppé

Sophie Barros erkundet den Raum durch improvisierten Tanz, während Maya Paquereau mit ihrer Stimme, ihrem Mikrofon und ihren Effekten ein originelles Klanguniversum erschafft.

L’Aventure Magique du Premier Noël (Das magische Abenteuer des ersten Weihnachtsfestes) ? Compagnie du Baluchon

Ein märchenhaftes Märchen im Freien, zu erleben um 17:30 Uhr

Die Wichtel wachen seit jeher über die Natur? Doch eines Tages beginnen die Menschen, beeinflusst von Croque-Mouflet, sie zu jagen. Das Gleichgewicht gerät aus den Fugen, die Magie verschwindet?

Ein letzter Wichtel könnte, ohne es zu wissen, die Harmonie wiederherstellen und die Magie des ersten Weihnachtsfestes retten.

Eine rührende Geschichte voller Sanftmut und Emotionen, perfekt für Jung und Alt.

Ein einzigartiger Wintermoment, den man gemeinsam erleben kann!

Eine erste immersive Vorstellung um 16.30 Uhr im Warmen, dann eine magische Geschichte im Freien um 17.30 Uhr in der sanften Atmosphäre eines späten Winternachmittags.

Wir warten auf dich, um diesen schönen Moment voller Poesie und Zauberei zu teilen.

Italiano :

Un pomeriggio invernale da condividere con tutta la famiglia!

Vi invitiamo a vivere un momento unico:

– un primo spettacolo presso la Casa del Parco Nazionale e della Valle

– seguito da uno spettacolo all’aperto, subito dopo, per prolungare la magia.

Due atmosfere diverse, tutte in un caldo pomeriggio.

Blanc? Compagnia della TONG

Uno spettacolo gelido, poetico e vivace alle 16.30

Immergetevi in un universo innevato dove l’inverno è raccontato attraverso parole, danza, suoni e canzoni. In Blanc, gli artisti fanno rivivere la neve, il freddo e gli spiriti del Nord, ispirandosi a cinque superbi libri per bambini:

le bonhomme et l’oiseau? Alice Brière-Haquet

plouk? Christel Desmoinaux

il piccolo Inuit e le due domande ? Davide Calì & Maurizio A. C. Quarello

strega bianca Carl Norac

il viaggio di Anoki ? Antoine Guilloppé

Sophie Barros esplora lo spazio attraverso la danza improvvisata, mentre Maya Paquereau crea un originale mondo sonoro con la sua voce, il microfono e gli effetti.

L’avventura magica del primo Natale? Compagnie du Baluchon

Un’incantevole favola all’aperto, alle 17.30

Gli elfi hanno sempre vegliato sulla natura? Ma un giorno gli umani, influenzati da Croque-Mouflet, iniziano a dar loro la caccia. L’equilibrio si altera e la magia scompare?

Un ultimo elfo, senza saperlo, potrebbe ristabilire l’armonia e salvare la magia del primo Natale.

Una storia toccante, piena di dolcezza e di emozioni, perfetta per grandi e piccini.

Un momento invernale unico da vivere insieme!

Un primo spettacolo coinvolgente alle 16.30 al caldo, seguito da un magico racconto all’aperto alle 17.30, nella dolce atmosfera di un pomeriggio di fine inverno.

Vi aspettiamo per condividere questa magica e poetica esperienza.

Espanol :

¡Una tarde invernal para compartir con toda la familia!

Te invitamos a vivir un momento único:

– un primer espectáculo en el Parque Nacional y la Casa del Valle

– seguido de un espectáculo al aire libre, justo después, para prolongar la magia.

Dos ambientes diferentes, todo en una cálida tarde.

Blanc ? Compagnie de la TONG

Un espectáculo gélido, poético y animado a las 16:30 h

Sumérjase en un universo nevado donde el invierno se cuenta a través de las palabras, la danza, los sonidos y las canciones. En Blanc, los artistas dan vida a la nieve, el frío y los espíritus del Norte, inspirándose en cinco magníficos libros infantiles:

le bonhomme et l’oiseau ? Alice Brière-Haquet

plouk ? Christel Desmoinaux

el pequeño inuit y las dos preguntas ? Davide Calì & Maurizio A. C. Quarello

la bruja blanca Carl Norac

el viaje de Anoki ? Antoine Guilloppé

Sophie Barros explora el espacio a través de la danza improvisada, mientras que Maya Paquereau crea un original mundo sonoro con su voz, su micrófono y sus efectos.

La aventura mágica del primer Noel ? Compañía del Baluchón

Un encantador cuento al aire libre, a las 17.30 h

Los elfos siempre han velado por la naturaleza? Pero un día, los humanos, influenciados por Croque-Mouflet, empiezan a cazarlos. El equilibrio se rompe y la magia desaparece?

Un último elfo, sin saberlo, podría restablecer la armonía y salvar la magia de la primera Navidad.

Una historia conmovedora, llena de dulzura y emoción, perfecta para grandes y pequeños.

¡Un momento invernal único para disfrutar juntos!

Un primer espectáculo envolvente a las 16.30 h en el calor, seguido de un mágico cuento al aire libre a las 17.30 h, en la suave atmósfera de una tarde de finales de invierno.

Le esperamos para compartir esta experiencia mágica y poética.

