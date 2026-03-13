Aprés-midi initiation gyropode ! Place du Château Royer

Aprés-midi initiation gyropode !

Place du Château Domaine Debreuille Royer Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Envie de vivre une expérience originale sur le territoire du Mâconnais-Tournugeois ? Une après-midi exceptionnelle vous est proposée à Royer, en partenariat avec le Domaine Debreuille une initiation au gyropode accompagnée d’une parenthèse gourmande ! De 14h à 17h, habitants et curieux sont invités à venir découvrir cette activité ludique et accessible à tous. Après une courte prise en main, chacun pourra s’essayer au gyropode et ressentir les sensations uniques de ce moyen de déplacement moderne et silencieux. L’occasion idéale de tester cette activité en toute convivialité, encadré par des professionnels. .

Place du Château Domaine Debreuille Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

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English : Aprés-midi initiation gyropode !

L’événement Aprés-midi initiation gyropode ! Royer a été mis à jour le 2026-03-13 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II