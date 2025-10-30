APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz jeudi 30 octobre 2025.

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Un après-midi intergénérationnel ouvert à tous un espace de jeux de société, un espace petits bricolages et boules nantaises.

Le goûter est offert.

Jeudi 30 octobre de 14h30 à 17h.

Entrée libre .

Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr

