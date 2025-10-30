APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz
APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz jeudi 30 octobre 2025.
APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL
Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Un après-midi intergénérationnel ouvert à tous un espace de jeux de société, un espace petits bricolages et boules nantaises.
Le goûter est offert.
Jeudi 30 octobre de 14h30 à 17h.
Entrée libre .
Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin