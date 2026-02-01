APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz
APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL
Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26 2026-04-23
Un après-midi intergénérationnel ouvert à tous un espace de jeux de société, un espace petits bricolages et boules nantaises.
Le goûter est offert.
Entrée libre .
Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr
