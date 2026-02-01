APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Espace René Leduc Saint-Père-en-Retz

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL

Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-04-23

Un après-midi intergénérationnel ouvert à tous un espace de jeux de société, un espace petits bricolages et boules nantaises.

Le goûter est offert.

Entrée libre .

Espace René Leduc 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Saint Brevin