Après-midi irlandais Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère dimanche 26 octobre 2025.
1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-26 16:30:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-26
Envie d’un moment dépaysant? Au Chevet de Saint-Barnard organise un après-midi irlandais. Entre autre choses, au programme: musique et danses celtiques!
1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
English :
Looking for a change of scene? Au Chevet de Saint-Barnard is organizing an Irish afternoon. The program includes Celtic music and dancing!
German :
Lust auf einen Moment der Abwechslung? Au Chevet de Saint-Barnard organisiert einen irischen Nachmittag. Auf dem Programm stehen unter anderem keltische Musik und Tänze!
Italiano :
Siete alla ricerca di un cambiamento di scena? Au Chevet de Saint-Barnard organizza un pomeriggio irlandese. Il programma prevede musica e balli celtici!
Espanol :
¿Le apetece cambiar de aires? Au Chevet de Saint-Barnard organiza una tarde irlandesa. El programa incluye música y bailes celtas
