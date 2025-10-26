Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi irlandais Au Chevet de Saint-Barnard

1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-10-26 16:30:00
fin : 2025-10-26 19:00:00

Envie d’un moment dépaysant? Au Chevet de Saint-Barnard organise un après-midi irlandais. Entre autre choses, au programme: musique et danses celtiques!
1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92  auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Looking for a change of scene? Au Chevet de Saint-Barnard is organizing an Irish afternoon. The program includes Celtic music and dancing!

German :

Lust auf einen Moment der Abwechslung? Au Chevet de Saint-Barnard organisiert einen irischen Nachmittag. Auf dem Programm stehen unter anderem keltische Musik und Tänze!

Italiano :

Siete alla ricerca di un cambiamento di scena? Au Chevet de Saint-Barnard organizza un pomeriggio irlandese. Il programma prevede musica e balli celtici!

Espanol :

¿Le apetece cambiar de aires? Au Chevet de Saint-Barnard organiza una tarde irlandesa. El programa incluye música y bailes celtas

L’événement Après-midi irlandais Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme