Après-midi irlandais Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Après-midi irlandais

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 19:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Stage de danse de 14h à 16h30. Concert/bal irlandais de 17h à 19h30. Avec Hop Corner.

Espace Frichet, payant. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 08 23 folkophonie@gmail.com

