Après-midi irlandais Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 19:30:00
2026-03-15
Stage de danse de 14h à 16h30. Concert/bal irlandais de 17h à 19h30. Avec Hop Corner.
payant.
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 08 23 folkophonie@gmail.com
