Après-midi irlandais Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Après-midi irlandais Espace Frichet Luxeuil-les-Bains dimanche 15 mars 2026.

Après-midi irlandais

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 19:30:00

Date(s) :
2026-03-15

Stage de danse de 14h à 16h30. Concert/bal irlandais de 17h à 19h30. Avec Hop Corner.
Espace Frichet, payant.   .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 08 23  folkophonie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi irlandais

L’événement Après-midi irlandais Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)