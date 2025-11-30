Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère dimanche 30 novembre 2025.
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard
place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Au Chevet de Saint Barnard organise de nouveau son après-midi irlandaise. Venez vous dépayser le temps d’un dimanche !
.
place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
English :
Au Chevet de Saint Barnard is once again organizing its Irish afternoon. Come and get away from it all for a Sunday!
German :
Au Chevet de Saint Barnard organisiert wieder seinen irischen Nachmittag. Kommen Sie und lassen Sie sich einen Sonntag lang aus dem Alltag entführen!
Italiano :
Au Chevet de Saint Barnard organizza nuovamente il suo pomeriggio irlandese. Venite a staccare la spina per una domenica!
Espanol :
Au Chevet de Saint Barnard organiza de nuevo su tarde irlandesa. Venga a evadirse de la rutina durante un domingo
L’événement Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme