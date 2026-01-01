Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Venez nombreux pour profiter d’une après-midi dans une ambiance chaleureuse aux couleurs de l’Irlande organisée par Au Chevet de Saint Barnard !

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Come one, come all to enjoy an afternoon of Irish cheer organized by Au Chevet de Saint Barnard!

