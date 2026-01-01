Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère dimanche 25 janvier 2026.
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard
Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 16:30:00
fin : 2026-01-25 19:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Venez nombreux pour profiter d’une après-midi dans une ambiance chaleureuse aux couleurs de l’Irlande organisée par Au Chevet de Saint Barnard !
.
Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to enjoy an afternoon of Irish cheer organized by Au Chevet de Saint Barnard!
L’événement Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme