Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère 29 juin 2025 16:30

Drôme

Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-06-29 16:30:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-29

Venez profiter d’une après-midi très animée dans une ambiance irlandaise ! Venez nombreux !

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Come and enjoy a lively afternoon in an Irish atmosphere! Come one, come all!

German :

Genießen Sie einen lebhaften Nachmittag in irischer Atmosphäre! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio vivace in un’atmosfera irlandese! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una tarde animada en un ambiente irlandés! ¡Venga uno, vengan todos!

