Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère

Après-midi irlandaise

Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’après-midi irlandaise est de retour au Chevet de St Barnard, pour bien occuper votre dimanche après-midi.

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Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

The Irish afternoon is back at the Chevet in St Barnard, to keep your Sunday afternoon busy.

L’événement Après-midi irlandaise Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme