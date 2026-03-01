Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère
Après-midi irlandaise Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère dimanche 29 mars 2026.
Après-midi irlandaise
Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’après-midi irlandaise est de retour au Chevet de St Barnard, pour bien occuper votre dimanche après-midi.
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Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
The Irish afternoon is back at the Chevet in St Barnard, to keep your Sunday afternoon busy.
L’événement Après-midi irlandaise Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme
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