Après-midi jeu à la médiathèque LOURDES Lourdes

Après-midi jeu à la médiathèque de Lourdes de 14h à 18h.

Entrée libre

Que vous soyez un joueur passionné, un curieux de passage ou simplement en quête de rencontres, les après-midis jeux sont faits pour vous!

Jeux de société modernes, classiques, jeux de cartes ou d’ambiance: il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux. C’est l’occasion idéale de faire des rencontres, partager un bion moment et peut-être trouver de nouveaux partenaires de jeu pour la prochaine fois.

Renseignements au 05 62 94 24 21

English :

Game afternoon at the Lourdes media library from 2pm to 6pm.

Free admission

Whether you’re an avid gamer, just passing through, or simply looking for something to do, game afternoons are for you!

Modern board games, classic board games, card games or atmospheric games: there’s something for every taste, every age and every level. It’s the perfect opportunity to meet new people, share a good time and maybe find new game partners for next time.

For further information, call 05 62 94 24 21

German :

Spielenachmittag in der Mediathek in Lourdes von 14 bis 18 Uhr.

Freier Eintritt

Ob Sie nun ein begeisterter Spieler, ein neugieriger Durchreisender oder einfach auf der Suche nach neuen Bekanntschaften sind, die Spielenachmittage sind wie für Sie gemacht!

Moderne oder klassische Brettspiele, Kartenspiele oder atmosphärische Spiele: Es ist für jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Niveau etwas dabei. Es ist die perfekte Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen, Spaß zu haben und vielleicht neue Spielpartner für das nächste Mal zu finden.

Informationen unter 05 62 94 24 21

Italiano :

Pomeriggio di gioco presso la biblioteca multimediale di Lourdes dalle 14.00 alle 18.00.

Ingresso libero

Che siate giocatori accaniti, di passaggio o semplicemente in cerca di qualcosa da fare, i pomeriggi di gioco fanno al caso vostro!

Giochi da tavolo moderni, giochi da tavolo classici, giochi di carte o giochi d’atmosfera: ce n’è per tutti i gusti, tutte le età e tutti i livelli. È l’occasione perfetta per conoscere nuove persone, condividere un bel momento e magari trovare nuovi compagni di gioco per la prossima volta.

Per maggiori informazioni, chiamare il numero 05 62 94 24 21

Espanol :

Tarde de juegos en la biblioteca multimedia de Lourdes, de 14.00 a 18.00 horas.

Entrada gratuita

Tanto si es un gran aficionado a los juegos como si está de paso o simplemente busca algo que hacer, ¡las tardes de juegos son para usted!

Juegos de mesa modernos, juegos de mesa clásicos, juegos de cartas o juegos de ambiente: hay para todos los gustos, todas las edades y todos los niveles. Es la ocasión perfecta para conocer gente nueva, compartir un buen rato y, tal vez, encontrar nuevos compañeros de juego para la próxima vez.

Para más información, llame al 05 62 94 24 21

