APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Laissez-vous emporter dans des parties endiablées avec

Les Amis du Jeu , tout en profitant d’une vue à couper le souffle dans la

grande salle du gîte du panorama. Boissons et petit gouter sur place !

Durée environ 2h 25 participants maximum gratuit accessible aux PMR .

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE

L’événement APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE Barneville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie