APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE Barneville-sur-Seine
APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE Barneville-sur-Seine jeudi 26 février 2026.
APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE
2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Laissez-vous emporter dans des parties endiablées avec
Les Amis du Jeu , tout en profitant d’une vue à couper le souffle dans la
grande salle du gîte du panorama. Boissons et petit gouter sur place !
Durée environ 2h 25 participants maximum gratuit accessible aux PMR .
2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE
L’événement APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ AU GÎTE DU PANORAMA DE BARNEVILLE SUR SEINE Barneville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie