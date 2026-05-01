Obermorschwiller

Après-midi jeu Enfants à partir de 3 ans

rue de l’Étang Obermorschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez partager un après-midi jeux, vente de crêpes et boissons …

Venez jouer, partager et vous amuser.

Vente de crêpes et boissons sur place.

Une animation proposée par l’Association Les Enfantastiques, association dédiée aux enfants à partir de 3 ans, située à Obermorschwiller et ouverte aux familles des villages alentours.

Créée et animée par des mamans bénévoles, elle a pour objectif d’offrir des moments de partage et de convivialité à travers des activités luduquyes adaptées aux enfants et aux familles. elle apporte également son soutien mùatériel, financier et logistique aux écoles d’Obermorschwiller et de Tagsdorf dans la réalisation de leurs projets (fêtes d’école, kermesses, ventes et anipmations … )

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rue de l’Étang Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est lesenfantastiques68@gmail.com

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English :

Come and enjoy an afternoon of games, pancakes and drinks …

L’événement Après-midi jeu Enfants à partir de 3 ans Obermorschwiller a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sundgau