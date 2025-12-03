Après midi jeu loup garrou Yzeures-sur-Creuse
Après midi jeu loup garrou Yzeures-sur-Creuse mercredi 3 décembre 2025.
Après midi jeu loup garrou
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-12-03
AOUUUUUUUH …
Vous les entendez ? Les loups-garous arrivent à Yzeures-sur-Creuse. Ils rôdent, prêt à s’incarner en chacun de vous.
Ce jeu de rôle et de stratégie, adapté du célèbre jeu ‘Les Loups-garous de Thiercelieux’, invite les participants à s’immerger dans un village fictif où des loups-garous se cachent parmi les villageois. Les joueurs doivent user de déduction, persuasion et parfois tromperie pour identifier les loups-garous ou tromper les villageois, selon leur rôle.
Débutants ou joueurs chevronés, préparez-vous à vivre une expérience à la fois mystérieuse et palpitante
La capacité de l’aventure est de 16 personnes maximum, vous pouvez donc réserver des maintenant.
2 parties seront organisés. .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
English :
AOUUUUUUUH …
Can you hear them? The werewolves are coming to Yzeures-sur-Creuse. They’re on the prowl, ready to incarnate in each and every one of you.
German :
AOUUUUUUUH …
Können Sie sie hören? Die Werwölfe kommen nach Yzeures-sur-Creuse. Sie streifen umher, bereit, sich in jedem von Ihnen zu verkörpern.
Italiano :
AOUUUUUUH …
Li sentite? I lupi mannari stanno arrivando a Yzeures-sur-Creuse. Sono a caccia, pronti a incarnarsi in ognuno di voi.
Espanol :
AOUUUUUUUH …
¿Puedes oírlos? Los hombres lobo están llegando a Yzeures-sur-Creuse. Están al acecho, listos para encarnarse en todos y cada uno de vosotros.
