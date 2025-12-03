Après midi jeu loup garrou Yzeures-sur-Creuse

Après midi jeu loup garrou Yzeures-sur-Creuse mercredi 3 décembre 2025.

Après midi jeu loup garrou

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

AOUUUUUUUH …

Vous les entendez ? Les loups-garous arrivent à Yzeures-sur-Creuse. Ils rôdent, prêt à s’incarner en chacun de vous.

AOUUUUUUUH …

Vous les entendez ? Les loups-garous arrivent à Yzeures-sur-Creuse. Ils rôdent, prêt à s’incarner en chacun de vous.

Ce jeu de rôle et de stratégie, adapté du célèbre jeu ‘Les Loups-garous de Thiercelieux’, invite les participants à s’immerger dans un village fictif où des loups-garous se cachent parmi les villageois. Les joueurs doivent user de déduction, persuasion et parfois tromperie pour identifier les loups-garous ou tromper les villageois, selon leur rôle.

Débutants ou joueurs chevronés, préparez-vous à vivre une expérience à la fois mystérieuse et palpitante

La capacité de l’aventure est de 16 personnes maximum, vous pouvez donc réserver des maintenant.

2 parties seront organisés. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

AOUUUUUUUH …

Can you hear them? The werewolves are coming to Yzeures-sur-Creuse. They’re on the prowl, ready to incarnate in each and every one of you.

German :

AOUUUUUUUH …

Können Sie sie hören? Die Werwölfe kommen nach Yzeures-sur-Creuse. Sie streifen umher, bereit, sich in jedem von Ihnen zu verkörpern.

Italiano :

AOUUUUUUH …

Li sentite? I lupi mannari stanno arrivando a Yzeures-sur-Creuse. Sono a caccia, pronti a incarnarsi in ognuno di voi.

Espanol :

AOUUUUUUUH …

¿Puedes oírlos? Los hombres lobo están llegando a Yzeures-sur-Creuse. Están al acecho, listos para encarnarse en todos y cada uno de vosotros.

L’événement Après midi jeu loup garrou Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-08-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire