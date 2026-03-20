Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains jeudi 9 avril 2026.
Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Venez vivre l’expérience Mario Kart plus vraie que nature au Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains ! À l’occasion de la sortie du nouveau film Mario Kart, un circuit sera installé entre les livres de la médiathèque. .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live
L’événement Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Rives du Morvan