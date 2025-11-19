Après-midi jeu vidéo Espace Philippe Auguste Vernon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 15:30:00

Plongez dans l’univers du jeu vidéo et découvrez une expérience ludique captivante conçue pour les jeunes gamers à partir de 8 ans.

Conditions A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06  mediatheque.vernon@sna27.fr

