Après-midi jeune public Le Mémorial à hauteur d’enfant Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Après-midi jeune public Le Mémorial à hauteur d’enfant

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 13:30:00

fin : 2026-03-18 17:30:00

Date(s) :

2026-03-18

À l’occasion du lancement d’un nouveau parcours de visite spécialement conçu pour les 6 -10 ans, le Mémorial de Verdun, en collaboration avec les éditions Quelle Histoire, invite les familles à un après-midi ludique et pédagogique.

Ce nouveau parcours, accessible à partir du 18 mars au sein du musée, propose aux enfants de mieux comprendre la bataille de Verdun grâce à des textes adaptés et pensés spécialement pour eux.

Des animations, des lectures et des ateliers créatifs ponctueront cet après-midi dédié au jeune public un moment convivial à partager en famille pour tout comprendre de la célèbre bataille de Verdun.

Événement gratuit ! Réservation conseilléeEnfants

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Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

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English :

To mark the launch of a new tour specially designed for 6-10 year-olds, the Verdun Memorial, in collaboration with Quelle Histoire publishing house, invites families to a fun and educational afternoon.

The new tour, accessible from March 18 within the museum, offers children a better understanding of the Battle of Verdun, thanks to texts specially adapted and designed for them.

Activities, readings and creative workshops will punctuate this afternoon dedicated to the young public: a convivial moment to share with the family to understand everything about the famous battle of Verdun.

Free event! Reservations recommended

L’événement Après-midi jeune public Le Mémorial à hauteur d’enfant Fleury-devant-Douaumont a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GRAND VERDUN