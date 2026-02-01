Après-midi Jeunes Trouy
Après-midi Jeunes Trouy mercredi 18 février 2026.
Après-midi Jeunes
Avenue du cabaret Trouy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Envie de jouer, de t’exprimer et de t’éclater entre amis ?
Rendez-vous à l’Après-midi Jeunes de Trouy pour construire la suite ensemble !
La commune de Trouy propose un Après-midi Jeunes le 18 février, de 14h à 18h, à l’Espace Jean-Marie Truchot. Cet événement est ouvert à tous les jeunes à partir de 11 ans et placé sous le signe du partage, de la convivialité et de l’expression.
Au programme
Gaming avec PS5, Switch, rétro-gaming et réalité virtuelle
❓ Quiz interactifs Kahoot, quiz musicaux, séries et films
Chill mangas, dessins et jeux de société
Expression mur d’expression et temps d’échanges
Un goûter est offert et des cadeaux sont à gagner tout au long de l’après-midi.
Un moment ludique et participatif pour se retrouver, s’amuser et construire ensemble la suite. .
Avenue du cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Want to play, express yourself and have fun with friends?
Come and join us at the Après-midi Jeunes de Trouy to build the future together!
L’événement Après-midi Jeunes Trouy a été mis à jour le 2026-02-05 par BERRY