Après-midi Jeunes Trouy

Après-midi Jeunes

Avenue du cabaret Trouy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Envie de jouer, de t’exprimer et de t’éclater entre amis ?

Rendez-vous à l’Après-midi Jeunes de Trouy pour construire la suite ensemble !

La commune de Trouy propose un Après-midi Jeunes le 18 février, de 14h à 18h, à l’Espace Jean-Marie Truchot. Cet événement est ouvert à tous les jeunes à partir de 11 ans et placé sous le signe du partage, de la convivialité et de l’expression.

Au programme

Gaming avec PS5, Switch, rétro-gaming et réalité virtuelle

❓ Quiz interactifs Kahoot, quiz musicaux, séries et films

Chill mangas, dessins et jeux de société

Expression mur d’expression et temps d’échanges

Un goûter est offert et des cadeaux sont à gagner tout au long de l’après-midi.

Un moment ludique et participatif pour se retrouver, s’amuser et construire ensemble la suite. .

Avenue du cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18

English :

? Want to play, express yourself and have fun with friends?

Come and join us at the Après-midi Jeunes de Trouy to build the future together!

