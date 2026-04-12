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Après-midi jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Après-midi jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Rue du Tram

Adresse : Bibliothèque ludothèque

Ville : 26190 Saint-Laurent-en-Royans

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-en-Royans

Après-midi jeux à la ludothèque

Rue du Tram Bibliothèque ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Après-midi jeux de 14h à 18h sur le thème de Pâques.
Tout public, avec activités manuels, coloriages et… chasse aux œufs !
Libre et gratuit, dans la limite des places, goûter offert.
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Rue du Tram Bibliothèque ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70  biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

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English :

Easter-themed games afternoon from 2pm to 6pm.
For all ages, with arts and crafts, coloring and? egg hunts!
Free, subject to availability, snack included.

L’événement Après-midi jeux à la ludothèque Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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