Après-midi jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Après-midi jeux à la ludothèque

Rue du Tram Bibliothèque ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Après-midi jeux de 14h à 18h sur le thème de Pâques.

Tout public, avec activités manuels, coloriages et… chasse aux œufs !

Libre et gratuit, dans la limite des places, goûter offert.

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Rue du Tram Bibliothèque ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

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English :

Easter-themed games afternoon from 2pm to 6pm.

For all ages, with arts and crafts, coloring and? egg hunts!

Free, subject to availability, snack included.

L’événement Après-midi jeux à la ludothèque Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme