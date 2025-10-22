Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 22 octobre 2025.
Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq.
Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq. .
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87
English :
Afternoon games at the Montcuq media library.
German :
Spielenachmittag in der Mediathek von Montcuq.
Italiano :
Pomeriggio di giochi presso la biblioteca multimediale di Montcuq.
Espanol :
Tarde de juegos en la biblioteca multimedia de Montcuq.
L’événement Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-10-07 par OT CVL Castelnau-Montratier