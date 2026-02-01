Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq.

Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq.

.

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After noon games at the Montcuq media library.

L’événement Après midi jeux à la médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CVL Castelnau-Montratier