Après-midi Jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Après-midi Jeux à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Participez à un moment convivial pour petits et grands autour des jeux, seul, en famille ou entre amis. Enmenez vos jeux préférés pour les faire découvrir aux autres. Au programme Jeux de société, jeux de construction, jeux pour les tout-petits…

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Take part in a convivial gaming experience for young and old, alone, with family or friends. Bring your favorite games and share them with others. On the program: board games, construction games, games for toddlers…

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Moment für Groß und Klein rund um das Thema Spiele teil, allein, mit der Familie oder mit Freunden. Nehmen Sie Ihre Lieblingsspiele mit, um sie anderen zu zeigen. Auf dem Programm: Gesellschaftsspiele, Konstruktionsspiele, Spiele für Kleinkinder…

Italiano :

Partecipate al divertimento e ai giochi per grandi e piccini, da soli, con la famiglia o con gli amici. Portate i vostri giochi preferiti e condivideteli con gli altri. In programma: giochi da tavolo, giochi di costruzione, giochi per bambini…

Espanol :

Únase a la diversión y a los juegos para grandes y pequeños, solo, en familia o con amigos. Trae tus juegos favoritos y compártelos con los demás. En el programa: juegos de mesa, juegos de construcción, juegos para niños pequeños…

