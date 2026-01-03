Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Après-midi jeux à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

2026-02-12

Participez à un moment convivial pour petits et grands autour des jeux, seul, en famille ou entre amis. Emmenez vos jeux préférés pour les faire découvrir aux autres. Au programme jeux de société, jeux de construction, jeux pour les tout-petits…

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Take part in a convivial gaming experience for young and old, alone, with family or friends. Bring your favorite games and share them with others. On the program: board games, construction games, games for toddlers…

