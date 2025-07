Après midi jeux à l’EHPAD de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Venez partager un moment de jeux (sur inscription) avec les résidents de l’EHPAD.

S’inscrire auprès de l’EHPAD de Castelnau.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02

English :

Come and share a moment of play (registration required) with EHPAD residents.

Register with Castelnau EHPAD.

German :

Spielen Sie gemeinsam mit den Bewohnern des Altenheims (Anmeldung erforderlich).

Melden Sie sich beim EHPAD in Castelnau an.

Italiano :

Venite a condividere un momento di gioco (registrazione obbligatoria) con i residenti dell’EHPAD.

Si prega di registrarsi presso l’EHPAD di Castelnau.

Espanol :

Venga a compartir un momento de juego (inscripción obligatoria) con los residentes del EHPAD.

Por favor regístrese en Castelnau EHPAD.

