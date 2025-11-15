Après-Midi Jeux à Néré Salles communales Néré

Après-Midi Jeux à Néré

Salles communales 3 avenue de la mairie, 17510 Néré Néré Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Prix libre

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Après-midi jeux le 15 novembre dans les petites salles de la commune de Néré, prix libre, bar et goûter sur place, de 15h à 22h.

Salles communales 3 avenue de la mairie, 17510 Néré Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 78 00 18 epikoicie@gmail.com

English :

Afternoon games on November 15 in the small rooms of the Néré commune, free admission, bar and snacks on site, from 3pm to 10pm.

German :

Spielenachmittag am 15. November in den kleinen Räumen der Gemeinde Néré, freier Preis, Bar und Snacks vor Ort, von 15 bis 22 Uhr.

Italiano :

Pomeriggio di giochi il 15 novembre nelle salette del comune di Néré, ingresso libero, bar e snack in loco, dalle 15.00 alle 22.00.

Espanol :

Tarde de juegos el 15 de noviembre en las salas pequeñas del municipio de Néré, entrada gratuita, bar y aperitivos in situ, de 15.00 a 22.00 horas.

