Après-midi jeux à Peyrolles Salle des fêtes Frédéric Mistral Peyrolles-en-Provence

Après-midi jeux à Peyrolles

Samedi 7 février 2026 de 14h à 18h. Salle des fêtes Frédéric Mistral Rue Aimé Bernard Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Venez passer un agréable moment en famille autour des jeux le samedi 7 février entre 14h et 18h à la salle des fêtes Frédéric Mistral à Peyrolles en Provence.

Au programme des tables de jeux de plateau, jeux de réflexion, jeu de rôle, réalité virtuelle, peinture sur figurine, coin pour les tout-petits et l’incontournable buvette avec plein d’autres surprises pour profiter pleinement de tout l’univers ludique. A 16h vous pourrez profiter d’une lecture kamishai.



Organisateurs et participants: le chat chouette des jeux, lei pitchoun, Oniiga café, Vinon board games, les conteurs du roy rené, 123 petits pas, association des parents d’élèves de peyrolles, bibliothèque de peyrolles .

Salle des fêtes Frédéric Mistral Rue Aimé Bernard Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and spend some fun family time playing games on Saturday February 7 between 2 and 6pm at the Frédéric Mistral village hall in Peyrolles en Provence.

