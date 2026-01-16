Après-Midi Jeux à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

SAMEDI 7 FÉVRIER à partir de 14h: on joue, on s’amuse, on papote chez Procrastin et Fabuleux avec ANCIENT KNOWLEDGE

Un jeu de civilisation à la mécanique originale et maligne

Vous construisez une frise du temps avec des monuments… qui finiront en ruines dotées de pouvoirs.

En accès libre

Pas de frais d’inscription il suffit de prendre une boisson pour participer.

4 joueurs maximum par partie (durée 1h30 2h)

‍ Caroline sera là pour animer la partie, expliquer les règles et vous accompagner tout au long de la session.

Contactez-nous dès à présent pour vous inscrire ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34

