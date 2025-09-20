Après-midi jeux à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez vous amuser entre amis, en famille à la Ludo’Marmots !

Samedi 20 septembre, rendez-vous à la salle de la cascade de 14h à 17h. .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

Come and have fun with friends and family at Ludo’Marmots!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Freunden oder der Familie bei Ludo’Marmots!

Italiano :

Venite a divertirvi con gli amici e la famiglia a Ludo’Marmots!

Espanol :

¡Ven a divertirte con amigos y familia en Ludo’Marmots!

