Après-midi Jeux Aire-sur-l’Adour
jeudi 29 octobre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Après-midi Jeux
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Un après-midi 100 % convivialité et partage !
Les médiathèques s’associent à l’association Le Nain Geaune pour vous proposer un temps de jeu ouvert à tous.
Joueur confirmé ou amateur, venez découvrir une large sélection de jeux de société. Un temps ludique encadré par les membres de l’association pour apprendre et s’amuser ensemble.
Avec l’association le Nain Geaune
Tout public .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Après-midi Jeux
L’événement Après-midi Jeux Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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