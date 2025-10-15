Après-midi jeux Centre Socio Culturel Airvault
Après-midi jeux Centre Socio Culturel Airvault mercredi 15 octobre 2025.
Après-midi jeux
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Une après-midi de jeux en famille est proposé de 14 h à 17 h. Rendez-vous au Centre Socio Culturel, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Informations au 05 49 64 73 10. .
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
