Après-midi jeux Centre Socio Culturel Airvault

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Une après-midi de jeux en famille est proposé de 14 h à 17 h. Rendez-vous au Centre Socio Culturel, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Informations au 05 49 64 73 10. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

