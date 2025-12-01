APRÈS-MIDI JEUX Aspet
APRÈS-MIDI JEUX Aspet mardi 16 décembre 2025.
SALLE SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet Haute-Garonne
L’ADMR vous invite à son après-midi jeux
Au programme belote, scrabble, memory et bien d’autres jeux pour partager rire, détente et bonne humeur.
Un événement organisé avec l’assistance de l’EVS Les Ateliers du Temps Libres.
Venez jouer, échanger… et passer un bon moment ! .
SALLE SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 53 admr.saad.aspet@fede31.admr.org
English :
ADMR invites you to its games afternoon
German :
Die ADMR lädt Sie zu ihrem Spielenachmittag ein
Italiano :
ADMR vi invita al suo pomeriggio di giochi
Espanol :
La ADMR le invita a su tarde de juegos
