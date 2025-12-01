APRÈS-MIDI JEUX Aspet

APRÈS-MIDI JEUX

SALLE SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet Haute-Garonne

Début : 2025-12-16 14:00:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

L’ADMR vous invite à son après-midi jeux

Au programme belote, scrabble, memory et bien d’autres jeux pour partager rire, détente et bonne humeur.

Un événement organisé avec l’assistance de l’EVS Les Ateliers du Temps Libres.

Venez jouer, échanger… et passer un bon moment ! .

SALLE SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 53 admr.saad.aspet@fede31.admr.org

English :

ADMR invites you to its games afternoon

German :

Die ADMR lädt Sie zu ihrem Spielenachmittag ein

Italiano :

ADMR vi invita al suo pomeriggio di giochi

Espanol :

La ADMR le invita a su tarde de juegos

