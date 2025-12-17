APRÈS-MIDI JEUX Aspet

APRÈS-MIDI JEUX Aspet mardi 20 janvier 2026.

APRÈS-MIDI JEUX

SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 14:00:00
fin : 2026-01-20

Date(s) :
2026-01-20

L’ADMR vous invite à son après-midi jeux !
Au programme scrabble, memory, belote, jeux de plateau…
Venez jouer, partager et passer un bon moment dans la bonne humeur !   .

SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 53  admr.saad.aspet@fede31.admr.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ADMR invites you to its games afternoon!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX Aspet a été mis à jour le 2025-12-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE