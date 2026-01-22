APRÈS-MIDI JEUX Aspet
SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet Haute-Garonne
Début : 2026-02-10 14:00:00
2026-02-10
L’ADMR vous invite à son après-midi jeux !
Au programme scrabble, memory, belote, jeux de plateau…
Venez jouer, partager et passer un bon moment dans la bonne humeur ! .
SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 53 admr.saad.aspet@fede31.admr.org
ADMR invites you to its games afternoon!
