APRÈS-MIDI JEUX AU MUSÉE Musée archéologique de Jublains Jublains

APRÈS-MIDI JEUX AU MUSÉE

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

RDV au Musée de Jublains pour un après-midi jeux au musée !

Un rendez-vous spécial proposé aux petits et aux grands, le deuxième dimanche de chaque mois. Venez vous amuser

au musée en découvrant différents jeux de société, d’adresse, de stratégie, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Le rendez-vous

est donné à l’accueil du musée où vous pouvez choisir un ou plusieurs jeux qui vous accompagneront pendant

votre après-midi au musée.

Dimanche 12 avril 2026

13h30 17h30

Tarif gratuit (inclus dans le tarif d’entrée au musée)

Lieu musée de Jublains

Tous publics

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Join us at the Musée de Jublains for an afternoon of museum games!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX AU MUSÉE Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co