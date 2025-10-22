Après-midi jeux au Parc Animalier Gramat

Après-midi jeux au Parc Animalier Gramat mercredi 22 octobre 2025.

Après-midi jeux au Parc Animalier

Gramat Lot

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

Vos enfants sont passionnés de jeux de société et veulent mettre leurs amis aux défis ?

Le Parc Animalier de Gramat vous propose une grande après-midi de jeux autour du thème Animaux fantastiques

Vous pourrez aussi découvrir une magnifique expo photo des animaux du parc, et voter pour votre photographie préférée !

Idéal pour des enfants à partir de 7 ans Un espace libre jeux et coloriage sera prévu pour les plus petits

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Do your children love board games and want to challenge their friends?

The Parc Animalier de Gramat offers you a great afternoon of games on the theme of Fantastic Animals

You can also discover a magnificent photo exhibition of the park’s animals, and vote for your favorite photograph!

Ideal for children aged 7 and over a free play and coloring area will be provided for the little ones

German :

Ihre Kinder begeistern sich für Gesellschaftsspiele und wollen ihre Freunde herausfordern?

Der Tierpark von Gramat bietet Ihnen einen großen Spielenachmittag rund um das Thema Fantastische Tiere

Außerdem können Sie eine wunderschöne Fotoausstellung mit den Tieren des Parks besichtigen und für Ihre Lieblingsfotografie abstimmen!

Ideal für Kinder ab 7 Jahren Für die Kleinsten wird ein freier Spiel- und Malbereich eingerichtet

Italiano :

I vostri bambini amano i giochi da tavolo e vogliono sfidare i loro amici?

Il Parc Animalier de Gramat propone un grande pomeriggio di giochi sul tema Animali fantastici

Potrete anche scoprire una magnifica mostra fotografica sugli animali del parco e votare la vostra fotografia preferita!

Ideale per i bambini dai 7 anni in su Per i più piccoli ci sarà un’area giochi e colori gratuita

Espanol :

¿A sus hijos les encantan los juegos de mesa y quieren retar a sus amigos?

El Parc Animalier de Gramat le propone una magnífica tarde de juegos sobre el tema Animales fantásticos

También podrá descubrir una magnífica exposición fotográfica de los animales del parque, ¡y votar por su fotografía favorita!

Ideal para niños a partir de 7 años Habrá un espacio gratuito de juegos y coloreado para los más pequeños

