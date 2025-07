Après-midi Jeux avec Cékankonjou Saint-Julien-du-Pinet

Après-midi Jeux avec Cékankonjou

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Venez passer un agréable après-midi autour des jeux de société, jeux en bois, jeux d’imitations… Ouvert aux adultes et aux enfants. Buvette et goûter sur place.

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 77 58 96

English :

Come and spend a pleasant afternoon playing board games, wooden games, imitation games… Open to adults and children. Refreshments and snacks available.

German :

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, Holzspielen, Imitationsspielen… Offen für Erwachsene und Kinder. Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a trascorrere un piacevole pomeriggio di giochi da tavolo, giochi di legno, giochi di imitazione… Aperto ad adulti e bambini. Sono disponibili rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Venga a pasar una tarde agradable jugando a juegos de mesa, juegos de madera, juegos de imitación… Abierto a adultos y niños. Refrescos y tentempiés disponibles.

