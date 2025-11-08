Après-midi jeux avec Jeu Fait un Tabac Pont-de-Salars

Viens t’amuser avec « Jeu Fait un tabac ». Plusieurs tables seront disposées dans la salle et tu pourras jouer et découvrir plein de jeux.

Jeux d’énigmes, d’enquêtes pour tous les âges à partir de 5 ans. Viens quand tu veux entre 14h et 16h.

Cette animation est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 34 73

English :

Come and have fun with « Jeu Fait un tabac ». Several tables will be set up in the room for you to play and discover lots of games.

German :

Komm und vergnüge dich mit « Spiel macht Spaß ». Im Raum werden mehrere Tische aufgestellt, an denen du spielen und viele verschiedene Spiele entdecken kannst.

Italiano :

Venite a divertirvi con « Jeu Fait un tabac ». Diversi tavoli saranno allestiti nella sala per permettervi di giocare e scoprire tanti giochi.

Espanol :

Ven a divertirte con « Jeu Fait un tabac ». Se instalarán varias mesas en la sala para que puedas jugar y descubrir un montón de juegos.

