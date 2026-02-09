Après-midi jeux avec la Ludothèque R’ de Jeu Salle des fêtes Pineuilh
Après-midi jeux avec la Ludothèque R’ de Jeu
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde
Gratuit
La Ludothèque R’de Jeu vous propose un après-midi jeux à la salle des fêtes de Pineuilh.
Jeudi 12 Février 2026 de 14h30 à 17h30.
GRATUIT ouvert à tous.
Venez jouer en famille ou avec des amis! .
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
