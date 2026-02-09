Après-midi jeux avec la Ludothèque R’ de Jeu Salle des fêtes Pineuilh

Après-midi jeux avec la Ludothèque R’ de Jeu

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

La Ludothèque R’de Jeu vous propose un après-midi jeux à la salle des fêtes de Pineuilh.

Jeudi 12 Février 2026 de 14h30 à 17h30.

GRATUIT ouvert à tous.

Venez jouer en famille ou avec des amis! .

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux avec la Ludothèque R’ de Jeu Pineuilh a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays Foyen