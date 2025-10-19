Après midi Jeux Avezé
Après midi Jeux Avezé dimanche 19 octobre 2025.
Salle des fêtes Avezé Sarthe
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Venez en famille, entre amis, entre voisins découvrir, tester, jouer et passer un après-midi convivial en vous amusant ! Apporte tes jeux de société pour les faire découvrir à d’autres.
Entrée gratuite.
Vente de gâteaux et boissons sur place. Tout enfant doit être accompagné par un adulte. .
Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire apeaveze@gmail.com
