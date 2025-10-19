Après midi Jeux Avezé

Après midi Jeux Avezé dimanche 19 octobre 2025.

Après midi Jeux

Salle des fêtes Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez en famille, entre amis, entre voisins découvrir, tester, jouer et passer un après-midi convivial en vous amusant ! Apporte tes jeux de société pour les faire découvrir à d’autres.

Entrée gratuite.

Vente de gâteaux et boissons sur place. Tout enfant doit être accompagné par un adulte. .

Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire apeaveze@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après midi Jeux Avezé a été mis à jour le 2025-10-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude