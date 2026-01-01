Après-midi jeux Biblio’fil Bibliothèque du Pin Le Pin
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Début : 2026-01-28 15:30:00
fin : 2026-01-28 17:30:00
2026-01-28
Jeux de société, amusement et défis garantis ! (8 12 ans)
Inscription conseillée. .
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 02 54
English :
Board games, fun and challenges guaranteed! (ages 8 12)
