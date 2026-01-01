Après-midi jeux Biblio’fil Bibliothèque du Pin Le Pin

Après-midi jeux Biblio’fil

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique

Début : 2026-01-28 15:30:00

fin : 2026-01-28 17:30:00

2026-01-28

Jeux de société, amusement et défis garantis ! (8 12 ans)

Inscription conseillée. .

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 02 54

English :

Board games, fun and challenges guaranteed! (ages 8 12)

L’événement Après-midi jeux Biblio’fil Le Pin a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis