Après-midi Jeux Place Yan du Gouf Capbreton
Après-midi Jeux Place Yan du Gouf Capbreton vendredi 13 février 2026.
Après-midi Jeux
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour un après-midi autour de jeux de société. Ambiance et bonne humeur garanties !
En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour un après-midi autour de jeux de société. Ambiance et bonne humeur garanties ! .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi Jeux
Whether you’re with the family, alone or with friends, join us for an afternoon of board games. Atmosphere and fun guaranteed!
L’événement Après-midi Jeux Capbreton a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS