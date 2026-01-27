Après-midi jeux Le 4 Châtellerault
Après-midi jeux Le 4 Châtellerault lundi 16 février 2026.
Après-midi jeux
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Venez partager un moment de convivialité autour de jeux de société Uno, Puissance 4, Jungle Speed…). Ce temps sera suivi d’un goûter. .
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne