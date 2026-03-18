Après-midi jeux Le 4 Châtellerault

Après-midi jeux 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 2026-04-09

Après-midi jeux Le 4 Châtellerault jeudi 9 avril 2026.

Après-midi jeux

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

  .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00  le4@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

Prochains événements à Châtellerault