Après-midi jeux Auberge de Chaumard Chaumard

Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-08-02 17:30:00

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Après-midi jeux De 14h30 à17h30 à l’auberge de Chaumard (terrasse, jardin ou intérieur selon météo) encadré par Victorine, éducatrice de jeunes enfants. Pour les enfants de 2 à 10 ans. Au programme jeux géants en bois, bulles, ballons sauteurs, tente tunnel. Activités d’adresse, parcours ludiques sable et eau. Jeux libres et encadrés adaptés à chaque âge. Et pour finir goûter inclus (gâteau, fruit, boisson). Sur réservation uniquement (8 enfants max) .

Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 75 99 25 aubergedechaumard@gmail.com

