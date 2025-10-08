Après-midi jeux ciné goûter La Semaine Bleue Salle des Fêtes Peyrins

Salle des Fêtes 195 Le Village Peyrins Drôme

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’ADMR de Peyrins vous propose la diffusion d’un film « surprise », suivi d’un goûter offert par le CCAS de Peyrins. Venez nombreux !

Salle des Fêtes 195 Le Village Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 21 33 01 b.bourrelpy@free.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), ADMR de Peyrins will be showing a « surprise » film, followed by a snack offered by the Peyrins CCAS. Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bietet Ihnen die ADMR von Peyrins die Ausstrahlung eines « Überraschungsfilms » an, gefolgt von einem Imbiss, der vom CCAS von Peyrins angeboten wird. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, l’ADMR Peyrins proietta un film « a sorpresa », seguito da una merenda offerta dal CCAS Peyrins. Venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, la ADMR Peyrins proyecta una película « sorpresa », seguida de un tentempié ofrecido por la CCAS Peyrins. Vengan todos

