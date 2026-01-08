Après-midi Jeux Micro Folie Civray
Après-midi Jeux Micro Folie Civray samedi 31 janvier 2026.
Après-midi Jeux
Micro Folie 2 place du maréchal Leclerc Civray Vienne
Après-midi Jeux, spécial chocolat chaud et cluedo Louvre, monopoly Musée d’Orsay .
Micro Folie 2 place du maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
