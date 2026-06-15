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Après-midi jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac

Après-midi jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac

Après-midi jeux coopératifs Rue Albert Theulier Eyzerac mardi 4 août 2026.

Lieu : Rue Albert Theulier

Adresse : Ludothèque

Ville : 24800 Eyzerac

Département : Dordogne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Eyzerac

Après-midi jeux coopératifs

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:30:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Ouvert à tous de 3 à 99 ans Gratuit
Ouvert à tous de 3 à 99 ans Gratuit   .

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Après-midi jeux coopératifs

Open to everyone ages 3–99 Free

L’événement Après-midi jeux coopératifs Eyzerac a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère

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